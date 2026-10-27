Завершено расследование дела Ибрагима Сулейманова и семи его сообщников
По данным “Ъ”, сотрудники Следственного комитета России (СКР) на днях уведомили семерых фигурантов, находящихся в разных СИЗО Москвы, об окончании следственных действий по уголовному делу. Перед этим им, как и Ибрагиму Сулейманову, предъявили обвинение в окончательной редакции. При этом, сообщили источники “Ъ”, лишь в середине октября 2026 года миллиардеру инкриминировали создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а 23 октября в окончательном варианте обвинили, кроме того, в организации двух заказных убийств и одного покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину он ни по одному пункту не признал. От дачи показаний фигурант с начала следствия воздерживается, ссылаясь на ст. 51 Конституции, которая дает ему право не свидетельствовать против себя.
Господин Сулейманов был арестован 3 октября 2025 года и с тех пор содержится в специзоляторе №99/1, расположенном на территории «Матросской Тишины» и более известном как «Кремлевский централ».
Ожидается, что 28 октября он подпишет протокол об окончании следственных действий, после чего представители потерпевших, а потом обвиняемые и их адвокаты начнут знакомиться с материалами дела.
Как ранее писал “Ъ”, следствие считает, что господин Сулейманов причастен к совершенному в январе 1999 года убийству профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова, которому в Москве в подъезде дома на улице Гарибальди нанесли 12 ножевых ранений, а также к устранению бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля, возглавлявшего затем организацию арбитражных управляющих, который был застрелен из пистолета ТТ у офиса на Старой Басманной улице столицы в апреле 2004 года.
Помимо этого, миллиардера считают организатором покушения на столичного адвоката Илью Перегудова 3 марта 2021 года на Старой Басманной улице в Москве. Когда юрист вышел из автомобиля, нападавшие нанесли ему множественные удары руками и металлической трубой по голове, однако адвокат выжил.