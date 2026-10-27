Вадим Репин сыграл в Петербурге и Москве Третий концерт Софии Губайдулиной
Новосибирский академический симфонический оркестр отметил свое 70-летие концертами в Петербурге и Москве. Музыка Стравинского, Губайдулиной и Рахманинова звучала под управлением дирижера Димитриса Ботиниса, а солировал в Третьем скрипичном концерте Губайдулиной Вадим Репин. О концерте в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии рассказывает Гюляра Садых-заде.
За два прошедших сезона Ботинис преобразил оркестр; наладил дружелюбный контакт с коллективом, привил музыкантам вкус к новому, ранее совершенно немыслимому для них репертуару. К его достоинствам можно отнести собранность за пультом, четкий и ясный жест, оригинальные трактовки хорошо известных сочинений, а также неочевидные, но перспективные репертуарные предложения, весьма оживляющие в последние два года течение петербургского концертного сезона.
Вот и нынешняя программа была составлена умно, расчетливо и притом весьма эффектно. Три важных имени в истории отечественной музыки, три крупнейших композиторских фигуры, располагающихся по краям стилистического спектра: неоклассицизм Стравинского — в Симфонии в трех движениях (1943–1945), напоенная лиризмом почвенность Рахманинова — в его Третьей симфонии (1935–36) и предельно экспрессивный, философичный Третий скрипичный концерт Губайдулиной (2018), музыка которого органично вписывается в русло «второго» отечественного авангарда.