Вадим Репин сыграл в Петербурге и Москве Третий концерт Софии Губайдулиной

За два прошедших сезона Ботинис преобразил оркестр; наладил дружелюбный контакт с коллективом, привил музыкантам вкус к новому, ранее совершенно немыслимому для них репертуару. К его достоинствам можно отнести собранность за пультом, четкий и ясный жест, оригинальные трактовки хорошо известных сочинений, а также неочевидные, но перспективные репертуарные предложения, весьма оживляющие в последние два года течение петербургского концертного сезона.