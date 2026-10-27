Что уже сделано для сокращения числа абортов

Все эти инициативы, судя по статистике, принесли результаты. В 2025 году, по данным Минздрава, в стране зарегистрировали 321 тыс. прерываний беременности — это на 5,1% меньше, чем в 2024 году. Отдельно ведомство отметило снижение числа медицинских абортов по желанию женщины — на 9,9%, до 120,6 тыс. случаев. В Минздраве также сообщили о результатах работы консультативных служб: в 2025 году консультации в кабинетах медико-социальной помощи и центрах поддержки женщин получили 164,8 тыс. женщин (98,5% от всех обратившихся за направлением). По итогам бесед около 46 тыс. пациенток решили сохранить беременность. Наталья Костарнова