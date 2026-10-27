Что уже сделано для сокращения числа абортов
С 2023 года в РФ реализуется комплекс мер, затрагивающих регулирование абортов. Значительная часть инициатив исходит от Минздрава и регионов.
В августе 2023 года Мордовия стала первым субъектом, где ввели запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности, то есть уговоры, подкуп или обман с целью побудить женщину к аборту. К ноябрю 2025 года такие законы действовали уже в 23 субъектах. В отдельных субъектах (например, в Вологодской области) некоторые клиники стали проводить аборты только по медицинским показаниям. В октябре 2023 года Минздрав ограничил доступ к препаратам для медикаментозного аборта — мифепристону и мизопростолу, включив их в перечень средств, подлежащих предметно?количественному учету.
В 2024 году продолжилась тенденция добровольного отказа ряда частных клиник в разных регионах — в Татарстане, Курской области, Крыму и других — от проведения абортов. В этом же году в ряде субъектов усилили практику доабортного консультирования, для чего врачи стали применять специальные речевые модули, дифференцированные по возрастным группам пациенток, чтобы помочь им «взвешенно» подойти к принятию решения.
В июле 2025 года Минздрав увеличил перечень обязательных обследований, необходимых для проведения аборта на сроке до 12 недель. В том же году министерство предложило направлять к психологу женщин, которые во время диспансеризации сообщили о нежелании иметь детей.
Все эти инициативы, судя по статистике, принесли результаты. В 2025 году, по данным Минздрава, в стране зарегистрировали 321 тыс. прерываний беременности — это на 5,1% меньше, чем в 2024 году. Отдельно ведомство отметило снижение числа медицинских абортов по желанию женщины — на 9,9%, до 120,6 тыс. случаев. В Минздраве также сообщили о результатах работы консультативных служб: в 2025 году консультации в кабинетах медико-социальной помощи и центрах поддержки женщин получили 164,8 тыс. женщин (98,5% от всех обратившихся за направлением). По итогам бесед около 46 тыс. пациенток решили сохранить беременность. Наталья Костарнова