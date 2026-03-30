Пошла жара

Бывшие совладельцы лейбла Zhara Music, который в 2021 году был продан Warner Music Group, решили перезапустить проект. Новое ООО «Жара Мьюзик» было зарегистрировано в конце марта, его бенефициарами числятся экс-топ Warner Music Бахтияр Алиев и певец Эмин Агаларов. У первого уже есть популярный у артистов лейбл Lotus Music, но объединения активов участники рынка не ожидают.

Бахтияр Алиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бахтияр Алиев

Бывший топ-менеджер Warner Music в России Бахтияр Алиев (музыкант Bahh Tee) и певец Эмин Агаларов стали совладельцами нового ООО «Жара Мьюзик», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Юрлицо было зарегистрировано 26 марта, господин Алиев и господин Агаларов владеют в нем равными долями в 50%. В качестве руководителя ООО указан Николай Салмин — партнер Bahh Tee в другом проекте, дистрибуторе Ovokacho (см. “Ъ” от 9 января 2025 года). Представитель господина Алиева от комментариев отказался, связаться с Эмином Агаларовым “Ъ” не удалось.

Собеседники “Ъ” на музыкальном рынке предполагают, что объем инвестиций в новый проект составит от 300 млн руб.

Партнером лейбла в части цифровой дистрибуции на стриминговые площадки источники называют Ovokacho, который уже успешно работает с другим лейблом Бахтияра Алиева — Lotus Music (представляет интересы Emin, HammAli & Navai, The Limba, Jazzdauren и др.).

В 2017 году господин Алиев запустил лейбл Siyah Music (HammAli & Navai, Зомб, DJ Smash, Эллаи, Эльбрус Джанмирзоев и др.), который в 2018 году в партнерстве с Эмином Агаларовым перешел в Zhara Music (в числе артистов были Morgenshtern (признан Минюстом РФ иноагентом), Slava Marlow, Idris & Leos, Asammuell, Jony и др.). В 2021 году Zhara Music со всем каталогом купила Warner Music Group, после чего лейбл сменил название на Atlantic Records Russia. Предполагалось, что Atlantic Records будет продвигать российских артистов за рубежом. Сумма сделки не раскрывалась. Господин Алиев по соглашению сторон стал генеральным продюсером Atlantic Records Russia.

В марте 2022 года Warner Music Group объявила о приостановке своей деятельности в России, включая инвестиции, маркетинг и рекламу, производство всех видов физических продуктов. В феврале 2023 года Бахтияр Алиев сообщил об уходе из компании, а в марте — о запуске нового лейбла Lotus Music (см. “Ъ” от 1 марта 2023 года). По его словам, над новым проектом стали работать порядка 25–30 человек, которые ранее были заняты в Atlantic Records Russia.

Объем рынка музыкальных стримингов в РФ по итогам прошлого года достиг 46 млрд руб., сообщал Forbes со ссылкой на оценку «Яндекс Музыки». Так, показатель вырос на 23% год к году за счет экосистемных подписок, внедрения технологий искусственного интеллекта в музыкальные сервисы, а также развития современной сцены. Число музыкальных треков за период выросло на 54%. По данным J’son & Partners Consulting, «Яндекс Музыка» в 2024 году заняла 50,9% рынка.

В будущем лейблы Lotus Music и «Жара Music» не будут объединены, считает один из опрошенных “Ъ” продюсеров: «Сейчас проходит, по сути, диверсификация активов для снижения будущих экономических рисков в связи с выросшей фискальной нагрузкой на малый бизнес. Скорее всего, в Lotus останутся артисты, с которыми работает непосредственно Бахтияр, а в "Жаре" — подписанты, которых выберет Эмин Агаларов».

Сейчас на рынке существует большое число лейблов как в крупных холдингах, так и независимых, напоминает собеседник “Ъ” в одном из крупных дистрибуторов. Это «Дружба Music» в контуре «Газпром-медиа холдинга», VK Records, а также Koala Music, Legacy Music, «Первое музыкальное издательство» и другие. «Понятно, что "Жара", скорее всего, вернется к привычному жанру "кальянного рэпа", из-за которого в свое время лейбл и прославился. Однако во многом предпочтения аудитории сменились, а также со многими артистами уже подписали контракты конкуренты»,— считает источник.

Юлия Юрасова