Рэпера Михаила Маваши похоронят в Воронеже
Основателя движения «Северный человек» и рэпера Михаила Маваши похоронят в Воронеже. Дата пока не определена. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отца музыканта.
О смерти Михаила Маваши стало известно 25 октября. Музыкант скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая. Ему был 41 год. Подробности произошедшего не раскрываются.
Михаил Маваши (настоящая фамилия — Ниц) родился 29 января 1985 года в Кустанае (современный Костанай, Казахстан). Дебютный альбом «Только правда» он выпустил в 2009 году. В его творчестве поднимались темы спорта, здорового образа жизни и социальных проблем.
В Воронеж рэпер переехал в 2016 году. Здесь он написал большинство композиций для альбома «Питбуль», выпущенного в 2017-м. В 2018 году господин Маваши основал «Маваши group», объединив в творчестве рэп, рок и чтение стихов под музыку. В 2022 году он создал общественное движение «Северный человек», отделения которого появились в разных городах России. Одной из основных целей организации на сайте указывается «возрождение и популяризация ценностей, традиций и культуры русских и других славянских народов; консолидация граждан на основе славянского этноса».