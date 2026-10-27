Рэпера Михаила Маваши похоронят в Воронеже

В Воронеж рэпер переехал в 2016 году. Здесь он написал большинство композиций для альбома «Питбуль», выпущенного в 2017-м. В 2018 году господин Маваши основал «Маваши group», объединив в творчестве рэп, рок и чтение стихов под музыку. В 2022 году он создал общественное движение «Северный человек», отделения которого появились в разных городах России. Одной из основных целей организации на сайте указывается «возрождение и популяризация ценностей, традиций и культуры русских и других славянских народов; консолидация граждан на основе славянского этноса».