Госдума приняла три года обсуждавшийся закон об обустройстве аттракционов в РФ

В его тексте определены основные понятия (например, «человек, перемещаемый аттракционом» назван его пассажиром), а также содержатся обязательства владельцев парков развлечений. Так, аттракционы должны регистрироваться региональными уполномоченными организациями (например, инспекциями Гостехнадзора) до ввода в эксплуатацию и получать регистрационный знак (с данными об изготовителе устройства, его владельце, годе выпуска и «степени биомеханического риска»). Эти данные должны вноситься в региональные информационные системы. Техосмотр аттракционов должен проводиться не реже раза в год, а также при переезде парка развлечений и модификации устройств в нем. Эти проверки должны проводить аккредитованные правительством организации в срок не более 21 дня.