Госдума приняла три года обсуждавшийся закон об обустройстве аттракционов в РФ
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «Об аттракционах». Это первый нормативный акт такого уровня, который обязывает владельцев аттракционов регистрировать их до начала эксплуатации и проводить технический осмотр не реже раза в год, а также запрещает эксплуатировать устройства с истекшим сроком годности. Правила регистрации и проверок парков аттракционов, чей рынок в 2025 году оценивался в 46 млрд руб., предстоит определить правительству РФ. Новый закон противоречит системе технического регулирования и регламентам ЕЭАС, считают в Российской ассоциации парков и производителей аттракционов.
Проект закона «Об аттракционах» был внесен в Госдуму Заксобранием Санкт-Петербурга еще в сентябре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года, после чего подвис в парламенте. Впоследствии документ был обновлен и расширен — до 31 страницы и 20 статей.
В его тексте определены основные понятия (например, «человек, перемещаемый аттракционом» назван его пассажиром), а также содержатся обязательства владельцев парков развлечений. Так, аттракционы должны регистрироваться региональными уполномоченными организациями (например, инспекциями Гостехнадзора) до ввода в эксплуатацию и получать регистрационный знак (с данными об изготовителе устройства, его владельце, годе выпуска и «степени биомеханического риска»). Эти данные должны вноситься в региональные информационные системы. Техосмотр аттракционов должен проводиться не реже раза в год, а также при переезде парка развлечений и модификации устройств в нем. Эти проверки должны проводить аккредитованные правительством организации в срок не более 21 дня.
Эксплуатация аттракционов без регистрации, техосмотра и с истекшим сроком службы запрещается. К тому же оговаривается, что у каждого устройства должен быть назначенный срок службы и ресурс: по истечении любого из этих показателей работа аттракциона должна быть прекращена независимо от технического состояния. Правила регистрации устройств и перечень отказов в этой процедуре, правила техосмотра и надзора должно определить правительство РФ. Контроль правил, в том числе непосредственно регистрация и приостановка деятельности аттракционов, делегирован главам регионов.