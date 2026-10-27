Объем предложения вторичной жилой недвижимости в Москве сократился на 41%

Объем спроса на вторичные квартиры за три квартала текущего года в Москве увеличился на 3% год к году, до 101 тыс. сделок, отмечает основатель GMK Сергей Разуваев. В целом по РФ за девять месяцев на вторичном рынке было продано 1,12 млн квартир, что на 20% больше год к году, подсчитал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.