Объем предложения вторичной жилой недвижимости в Москве сократился на 41%
Экспозиция вторичного жилья по итогам сентября 2026 года в Москве уменьшилась на 40,6% год к году, до 18,6 тыс. квартир. Эксперты связывают это с переориентацией покупателей на вторичный рынок из-за дорогой рыночной ипотеки и устойчивого роста цен на новостройки. Владельцы квартир все чаще предлагают свое жилье для аренды или вовсе снимают недвижимость с продажи, ожидая более благоприятного момента для реализации.
Объем спроса на вторичные квартиры за три квартала текущего года в Москве увеличился на 3% год к году, до 101 тыс. сделок, отмечает основатель GMK Сергей Разуваев. В целом по РФ за девять месяцев на вторичном рынке было продано 1,12 млн квартир, что на 20% больше год к году, подсчитал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.