Россия увеличила экспорт нефти на 7% за девять месяцев

Экспорт нефти и газового конденсата из России в дальнее зарубежье в январе—сентябре 2026 года увеличился на 6,9% год к году, до 4,8 млн баррелей в сутки (б/c), говорится обзоре Argus (есть у “Ъ”). Объем поставок увеличился на 11,7 млн тонн, до 180 млн тонн. Подсчеты агентства основаны на данных Vortexa, Kpler и участников рынка.