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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Лента новостей

Россия увеличила экспорт нефти на 7% за девять месяцев

Экспорт нефти и газового конденсата из России в дальнее зарубежье в январе—сентябре 2026 года увеличился на 6,9% год к году, до 4,8 млн баррелей в сутки (б/c), говорится обзоре Argus (есть у “Ъ”). Объем поставок увеличился на 11,7 млн тонн, до 180 млн тонн. Подсчеты агентства основаны на данных Vortexa, Kpler и участников рынка.
Как отмечают в Argus, экспорт вырос в условиях перенаправления части сырья с внутреннего рынка из-за плановых и внеплановых ремонтов на НПЗ: «Поставки начали заметно превышать показатели предыдущих двух лет начиная с мая».
По данным Международного энергетического агентства (IEA), в июне переработка российских НПЗ снизилась на 30% год к году, до 3,8 млн б/c, многолетнего минимума.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сырье пошло в развоз»