Экс-главу Гаврилов-Ямского района обвиняют в хищении бюджетных средств

По версии обвинения, в 2022–2024 годах господин Сергеичев через аффилированных лиц фактически управлял двумя коммерческими организациями, получал от них доход и обеспечивал им преференции при заключении и исполнении муниципальных контрактов. В некоторых случаях подрядчики, как считает следствие, использовали более дешевые материалы, завышали объемы выполненных работ и не устраняли выявленные недостатки, что приводило к хищению бюджетных средств.