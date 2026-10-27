Экс-главу Гаврилов-Ямского района обвиняют в хищении бюджетных средств
Прокуратура Ярославской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева, трех бывших руководителей муниципальных учреждений и трех представителей коммерческих организаций. Дело направят в Гаврилов-Ямский районный суд, сообщили в надзорном ведомстве.
По версии обвинения, в 2022–2024 годах господин Сергеичев через аффилированных лиц фактически управлял двумя коммерческими организациями, получал от них доход и обеспечивал им преференции при заключении и исполнении муниципальных контрактов. В некоторых случаях подрядчики, как считает следствие, использовали более дешевые материалы, завышали объемы выполненных работ и не устраняли выявленные недостатки, что приводило к хищению бюджетных средств.
Кроме того, по версии обвинения, в 2023 году Сергеичев получил 185 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за содействие в заключении муниципального контракта на установку ледового катка.
Фигурантам в зависимости от роли вменяют незаконное участие в предпринимательской деятельности, мошенничество в особо крупном размере, легализацию преступных доходов, превышение должностных полномочий, получение и дачу взяток, а также посредничество во взяточничестве. На имущество обвиняемых общей стоимостью более 90 млн руб. наложен арест.
Андрей Сергеичев был задержан в апреле 2025 года. По версии следствия, он создавал условия для победы подконтрольных компаний в муниципальных закупках на строительные и монтажные работы. В феврале 2026 года начальник регионального управления МВД Алексей Школкин сообщал, что на тот момент было доказано причинение ущерба на 200 млн руб. и планировалось расследование новых уголовных дел.
В октябре 2026 года суд по иску прокуратуры обратил в доход государства восемь объектов коммерческой недвижимости, фактически принадлежавших Сергеичеву. В их числе — гостиница, доли в четырех торговых помещениях и три земельных участка общей стоимостью более 54,6 млн руб. Суд установил, что имущество, приобретенное в период работы Сергеичева на муниципальных должностях, было оформлено на родственников и сожительницу, а его стоимость значительно превышала законные доходы бывшего чиновника.