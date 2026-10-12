Активы вывели в свет
Прокуратура нашла у экс-главы Гаврилов-Ямского округа имущество на 54 млн
12.10.2026, 19:35
Суд обратил в доход государства имущество бывшего главы Гаврилов-Ямского округа Андрея Сергеичева общей стоимостью свыше 54 млн руб. В перечень активов вошли гостиница и другие объекты коммерческой недвижимости. Прокуратура выяснила, что объекты были приобретены в период замещения Сергеичевым муниципальных должностей на доходы, не подтвержденные легальными источниками. Имущество было оформлено на родственников и близких экс-чиновника.
Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области удовлетворил иск областной прокуратуры и обратил в доход государства восемь объектов коммерческой недвижимости, фактически принадлежавших бывшему главе Гаврилов-Ямского округа Андрею Сергеичеву. В их числе — гостиница стоимостью 43 млн руб., четыре торговых помещения в торговом центре и три земельных участка под гостиницей и ТЦ в Гаврилов-Яме.
Как установила прокуратура, недвижимость была приобретена в период замещения Сергеичевым муниципальных должностей — председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского района (2018–2022) и главы района (2022–2025) — на доходы, не подтвержденные легальными источниками. В частности, по мнению надзорного ведомства, Сергеичев в 2016 – 2022 годах скрытно через аффилированных лиц фактически управлял тремя коммерческими организациями и получал доход, но не указывал его в декларации.
Активы были оформлены на родственников и близких фигуранта: сына, двоюродную тетю, троюродную сестру и сожительницу. По версии надзорного ведомства, такая схема использовалась для сокрытия реального владения.
«Стоимость указанного имущества составила свыше 54,6 млн рублей, что значительно превышает его легальные доходы»,— сообщили в прокуратуре.
По решению суда имущество взыскано у пятерых человек, включая самого Сергеичева как фактического владельца. Решение обращено к немедленному исполнению.
Иск стал результатом проверки прокуратуры исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции, которая велась параллельно с расследованием уголовного дела в отношении экс-чиновника. Его ведет областное управление СК.
Андрей Сергеичев обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), получении взятки (ст. 290 УК РФ) и легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, глава района создавал преференции отдельным компаниям для победы в закупках на строительные и монтажные работы на социально-значимых, спортивных и образовательных объектах.
Экс-чиновник находится под арестом с апреля 2025 года. Тогда же были арестованы другие фигуранты дела — индивидуальный предприниматель Ресан Варшанидзе и депутат муниципального совета Гаврилов-Ямского округа, гендиректор ООО «Стройкоммунэнерго» Андрей Голицын. Позже — первый заместитель главы района Андрей Романюк. В феврале 2026 года начальник УМВД по Ярославской области Алексей Школкин прокомментировал уголовное дело.
«В рамках оперативно-розыскных мероприятий мы задержали главу Гаврилов-Ямского муниципального района и способствующих ему товарищей, которые организовали вывод бюджетных средств. На начало года было доказано 200 млн руб.»,— говорил господин Школкин.