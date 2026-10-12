Активы вывели в свет

Как установила прокуратура, недвижимость была приобретена в период замещения Сергеичевым муниципальных должностей — председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского района (2018–2022) и главы района (2022–2025) — на доходы, не подтвержденные легальными источниками. В частности, по мнению надзорного ведомства, Сергеичев в 2016 – 2022 годах скрытно через аффилированных лиц фактически управлял тремя коммерческими организациями и получал доход, но не указывал его в декларации.