Московская компания «Истоки» запустила зерновой комплекс в Орловской области за 370 млн

Зарегистрированное в Москве ООО «Истоки» (ведет производственную деятельность в Орловской, Липецкой и Тульской областях) ввело в эксплуатацию в селе Кологривово Новодеревеньковского района Орловской области зерновой комплекс стоимостью 370 млн руб. Его мощность составляет 150 т в час, а объем хранения — 20 тыс. т. В 2025 году комплекс принял и обработал более 50 тыс. т зерна. Об этом сообщили в орловском правительстве.