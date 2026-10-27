Московская компания «Истоки» запустила зерновой комплекс в Орловской области за 370 млн
Компания «Истоки» открыла зерновой комплекс в Орловской области за 370 млн
Зарегистрированное в Москве ООО «Истоки» (ведет производственную деятельность в Орловской, Липецкой и Тульской областях) ввело в эксплуатацию в селе Кологривово Новодеревеньковского района Орловской области зерновой комплекс стоимостью 370 млн руб. Его мощность составляет 150 т в час, а объем хранения — 20 тыс. т. В 2025 году комплекс принял и обработал более 50 тыс. т зерна. Об этом сообщили в орловском правительстве.
Комплекс включает лабораторию, весовую, приемные бункеры, оборудование для очистки и сушки зерна, а также две емкости для хранения вместимостью по 10 тыс. т. Его запуск позволил создать 16 рабочих мест и отказаться от привлечения сторонних мощностей для приемки, доработки и отгрузки продукции.
ООО «Истоки» зарегистрировано в апреле 2010 года в Одинцово Московской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал составляет 390 млн руб. Генеральным директором является Александр Живоуп, единственным учредителем — Ярослав Песков. В 2025 году компания выручила 3,4 млрд, чистая прибыль составила 1,2 млрд руб.
С 2010 года площадь землепользования «Истоков» выросла более чем в 20 раз — с 2,3 тыс. до 50 тыс. га. Валовой объем производства увеличился с 3 тыс. до 156 тыс. т. В Новодеревеньковском районе компания обрабатывает более 13 тыс. га пашни, большую часть посевов занимают зерновые и масличные культуры.
В 2025 году предприятие перечислило в бюджет Новодеревеньковского района более 71,3 млн руб. налоговых и неналоговых платежей. За первый квартал 2026-го поступления составили 8,3 млн руб.
В сентябре стало известно, что орловское АО «Мценский завод коммунального машиностроения» («Коммаш») нарастило выпуск комплектующих для коммунальной техники. Суммарный объем вложений в проект составил более 135 млн руб.