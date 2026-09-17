«Коммаш» вложил 135 млн в выпуск комплектующих для коммунальных машин под Орлом

АО «Мценский завод коммунального машиностроения» («Коммаш») нарастило выпуск комплектующих для коммунальной техники в Орловской области. Совокупный объем вложений в проект составил более 135 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основную часть инвестиций составили льготные займы федерального и регионального фондов развития промышленности в размере 81 млн и 9 млн руб. соответственно. На привлеченные по программе «Комплектующие изделия» 90 млн руб. завод закупил современное станочное оборудование — два фрезерных обрабатывающих центра с числовым программным управлением и установку оптоволоконной лазерной резки.

После выхода на полную мощность «Коммаш» планирует увеличить производство комплектов оборудования с 490 до 620 единиц в год. На предприятии рассчитывают, что модернизация позволит повысить его долю на рынке комплектующих с 11% до 15%.

По данным Rusprofile, АО «Мценский завод коммунального машиностроения» зарегистрировано в 1992 году в Мценске Орловской области. Основной вид деятельности — производство автомобилей специального назначения. Уставный капитал составляет 26,6 млн руб. Генеральным директором является Виктор Сасин. Информация об учредителях скрыта. В 2025 году предприятие отработало с выручкой 1,7 млрд, чистая прибыль достигла 133 млн руб.

По данным орловского правительства, продукцию завода закупают региональные операторы по обращению с отходами, государственные, муниципальные и частные профильные структуры. В числе заказчиков — «КамАЗ», «Минский автомобильный завод», «Русбизнесавто», «Экотехпром» и «Мосводоканал». Техника также экспортируется в Беларусь, Казахстан, Армению, Азербайджан, Туркменистан, Афганистан, Кыргызстан, Египет и ряд других стран. Предприятие работает на отечественном сырье, уровень локализации достигает 95%.

На этой неделе стало известно, что в Мценском районе Орловской области запустили новый мукомольный комплекс с элеватором. Размер вложений в проект составил порядка 900 млн руб. Предприятие возвели на территории особой экономической зоны «Орел».

Кабира Гасанова