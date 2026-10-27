Белгородская область вошла в топ ЦФО по новым договорам долгосрочных сбережений
Белгородцы за девять месяцев 2026 года заключили более 52 тыс. договоров долгосрочных сбережений (ПДС). По числу новых участников программы регион занял третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО), уступив Московской и Воронежской областям. Об этом рассказали в белгородском отделении Банка России.
Объем взносов по договорам, заключенным в 2026 году, достиг в Белгородской области 1,4 млрд руб. Еще 5,7 млрд руб. поступило в этом году по договорам, оформленным в 2024–2025 годах. Всего же с начала реализации программы белгородцы заключили около 197 тыс. договоров и перечислили более 14,5 млрд руб. взносов. В программе участвуют 3,5% жителей региона.
В целом по регионам ЦФО к началу октября было заключено 3,9 млн договоров долгосрочных сбережений, из них 1,2 млн — с начала 2026 года. По всей России по состоянию на 1 августа 2026-го в программу долгосрочных сбережений привлечено почти 1,2 трлн руб. Заключено 13,6 млн договоров.
В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что за два года работы ПДС жители Черноземья внесли 42,3 млрд руб. В первом полугодии 2026-го они заключили 157,5 тыс. договоров на 4 млрд руб. в сумме.