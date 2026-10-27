Белгородская область вошла в топ ЦФО по новым договорам долгосрочных сбережений

Объем взносов по договорам, заключенным в 2026 году, достиг в Белгородской области 1,4 млрд руб. Еще 5,7 млрд руб. поступило в этом году по договорам, оформленным в 2024–2025 годах. Всего же с начала реализации программы белгородцы заключили около 197 тыс. договоров и перечислили более 14,5 млрд руб. взносов. В программе участвуют 3,5% жителей региона.