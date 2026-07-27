Жители Черноземья внесли в программу долгосрочных сбережений 42 млрд рублей

За два года работы программы долгосрочных сбережений (ПДС) жители Черноземья внесли в нее 42,3 млрд руб. В первом полугодии 2026 года они заключили 157,5 тыс. договоров на 4 млрд руб. в сумме. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего в Воронежской области участниками программы стали 207 тыс. человек, которые внесли в ПДС 12,1 млрд руб. За первое полугодие было заключено 44,4 тыс. договоров на 1,2 млрд руб. В Белгородской области за два года внесли 10,4 млрд руб. по 178,3 тыс. договоров, за последние полгода — 800 млн руб. по 33,8 тыс. В Липецкой области показатели равняются 6,2 млрд руб. (102,8 тыс. договоров) и 600 млн руб. (22,2 тыс.).

Жители Орловской области внесли в программу 4,6 млрд руб. по 89 тыс. договоров, Курской — 5,1 млрд руб. по 95,1 тыс. В частности, в январе — марте они направили на эти цели 400 млн руб. (16,8 тыс. договоров) и 600 млн руб. (23,1 тыс.) соответственно. В Тамбовской области за два года участниками ПДС стали 79,1 тыс. человек, объем их взносов составил 3,9 млрд руб. За последние полгода к программе присоединились 17,2 тыс. жителей региона, добавившие к общей сумме 400 млн руб.

В целом по стране заключено 13 млн договоров долгосрочных сбережений, благодаря которым привлечено более 1 трлн руб.

В первом квартале жители Черноземья внесли в ПДС 9 млрд руб. Всего с января по март к программе присоединилось 80,4 тыс. человек.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в 2024 году. Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды. На сегодня к ней присоединилось 29 из 32 фондов, представленных на российском финансовом рынке. ПДС предполагает государственное софинансирование взносов до 36 тыс. руб., а также налоговый вычет.

Как жители макрорегиона удвоили вложения в ПДС в 2025 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова, Егор Якимов