Воронежский «Факел» в Кубке России выиграл у «Ахмата» в серии пенальти
Воронежский «Факел» 27 октября сыграл на своем поле с грозненским «Ахматом» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. К этой игре хозяева и гости подошли практически в равных условиях, имея в копилках по четыре очка. Судьба встречи решилась в серии пенальти — «Факел» оказался сильнее благодаря усилиям голкипера Даниила Фролкина.
В основное время могли открыть счет как хозяева, так и гости, но преимущество было на стороне «Факела». В серии пенальти Вратарь воронежцев Даниил Фролкин не оставил шансов «Ахмату», взяв три удара.
Следующий матч «Факел» проведет в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги 31 октября в Казани против местного «Рубина». В предыдущей встрече, как сообщал «Ъ-Черноземье», «Огнеопасные» уступили московской «Родине». Судьбу встречи также решил пенальти, назначенный арбитром Иваном Абросимовым.