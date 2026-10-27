Воронежский «Факел» в Кубке России выиграл у «Ахмата» в серии пенальти

Воронежский «Факел» 27 октября сыграл на своем поле с грозненским «Ахматом» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. К этой игре хозяева и гости подошли практически в равных условиях, имея в копилках по четыре очка. Судьба встречи решилась в серии пенальти — «Факел» оказался сильнее благодаря усилиям голкипера Даниила Фролкина.