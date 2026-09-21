Игра на вылет

Глубина бронирований авиабилетов в корпоративном секторе сократилась в среднем с полутора недель до семи дней. Показатель по остальным пассажирам сохраняется на уровне двух недель и более, уточняют в авиакомпаниях и подчеркивают, что ранние покупки остаются наиболее выгодными. Но в агентствах по продажам билетов видят снижение стоимости рейса ближе к дате вылета. Аналитики объясняют это тестированием авиакомпаниями разных тарифных политик для максимизации выручки и занятости кресел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Средняя глубина бронирований авиабилетов в командировки на внутренних рейсах сократилась с начала 2026 года с полутора недель до семи-восьми дней. Показатель по всем видам бронирований почти не изменился и в среднем составляет около двух недель, хотя варьируется в зависимости от направлений. Такие данные по запросу “Ъ” предоставили сервисы по продаже авиабилетов.

По данным «Авиасейлс для бизнеса», средняя глубина бронирования билетов по России у деловых путешественников сократилась с девяти до восьми дней.

Сильнее всего показатель уменьшился для командировок сроком до семи дней в Ставрополь, Мурманск и Ульяновск, где годом ранее билеты бронировали за десять дней в среднем.

Для зарубежных командировок средняя глубина бронирования выросла на 2%, почти до 16 дней. Но показатель сократился с 12–15 до 9–12 дней для поездок в Азербайджан, Узбекистан и Армению.

В целом, по данным «Авиасейлс», средняя глубина бронирования на внутренних направлениях сократилась на 3%, до 13,9 дня.

По данным сервиса GATE (входит в «Аэроклуб»), в 2026 году деловые путешественники чаще всего приобретали авиабилеты по России в интервале от двух до семи дней до вылета, доля таких билетов составила 56%.

Аналитики отметили, что на некоторых популярных маршрутах авиабилеты, забронированные минимум за две недели, стоили дороже, чем приобретенные ближе к дате вылета.

Наиболее заметная разница была зафиксирована на маршрутах между Санкт-Петербургом и Калининградом: средняя стоимость при покупке в интервале от двух до семи дней составила 7,8 тыс. руб., что на 51% меньше, чем при бронировании за две недели и ранее. Билеты между Москвой и Калининградом за неделю до вылета обходились в 11,4 тыс. руб., на 24% дешевле, чем за 14 дней.

Также, в частности, дешевели билеты между Москвой и Сочи (на 21%, до 15,8 тыс. руб.), Москвой и Санкт-Петербургом (на 17%, до 8,7 тыс. руб.), Москвой и Екатеринбургом (на 15%, до 11,9 тыс. руб.), а также Москвой и Казанью (на 14%, до 8,8 тыс. руб.). На части востребованных маршрутов разница между бронированием в интервале от двух до семи дней и минимум за две недели не превышала 4%. В эту группу вошли рейсы Москва—Новосибирск, Москва—Челябинск, Москва—Тюмень, Москва—Самара и Москва—Краснодар. Оформление билета за неделю до вылета на этих направлениях почти не увеличивало расходы по сравнению с более ранним бронированием.

Схожий тренд отмечают аналитики «OneTwoTrip для бизнеса». По их данным, средняя глубина покупки авиабилета с начала года у корпоративных клиентов сервиса сократилось на 3,5%, до 8,3 дня. Годом ранее билеты оформлялись в среднем за 8,6 дня. Чаще всего компании оформляют заказы за 1–3 дня до даты вылета (доля таких бронирований составляет почти 37,9%). В 26,5% случаях покупки совершаются в интервале от 4 до 7 дней, в 26,7% — за 8–30 дней до даты вылета. Вне корпоративного сектора путешественники приобретают авиабилеты в среднем за 13,4 дня, годом ранее — за 13,5. По данным «OneTwoTrip для бизнеса» по топ-50 популярных городов России, куда летали сотрудники компаний с начала года, средняя стоимость перелета была ниже всего при покупке в интервале от четырех до семи дней до вылета (18,6 тыс. руб.), выше всего — при оформлении авиабилета за два-три месяца до рейса (21 тыс. руб.).

В GATE также зафиксировали, что при покупке билета в день вылета на наиболее популярных маршрутах премия за срочность может начинаться от 48% к средней цене.

Так, на рейсах между Москвой и Казанью разница достигала 94%, билеты из Москвы в Самару в день вылета обходились на 77% дороже, а на маршруте Москва—Сочи — на 76%.

«Авиакомпании управляют тарифами, учитывая частоту полетов, загрузку рейсов, спрос на конкретные даты и действия конкурентов, поэтому универсального "выгодного окна" для покупки не существует»,— говорит управляющий директор сервиса GATE Никифор Гайдученко. По его словам, оптимальный момент зависит от маршрута и наиболее экономичным оказался интервал от двух до семи дней до вылета.

В «Аэрофлоте» “Ъ” сообщили, что на внутренних линиях глубина бронирования несущественно уменьшилась, а на международных направлениях критических изменений нет. Цифры в компании не привели. Там добавили, что наиболее выгодные тарифы предлагаются пассажирам заранее. В S7 рассказали, что в среднем глубина бронирования у корпоративного сегмента выросла с 23 до 27 дней в экономклассе и с 18 до 20 дней в бизнес-классе. Комментировать стоимость ранних бронирований в S7 не стали. В других опрошенных “Ъ” авиакомпаниях от комментариев воздержались.

Сергей Александровский, гендиректор «Аэрофлота», в сентябре 2026 года, ТАСС: «На коротких направлениях есть определенное смещение спроса на более прогнозируемые виды транспорта. Но это не критичные значения».

Большая, если не подавляющая часть российского рынка перешла к снижению тарифов перед вылетом, теряя в сравнении с мировыми практиками в глубине бронирования и в доходности от деловых клиентов, отмечает старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. «В силу высокой неопределенности ситуации мало кто сейчас готов планировать поездку и покупать билеты за восемь месяцев, особенно за рубеж»,— говорит эксперт. По его словам, снижение тарифов перед вылетом, особенно на маршрутах с высоким корпоративным спросом, можно объяснить только желанием поднять занятость кресел и, соответственно, статистику по пассажирам даже в ущерб доходности. Наиболее ярким примером такого подхода господин Крамаренко называет программу «Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом. «Сперва "Аэрофлот" нарастил пассажиропоток и загрузку, но когда-то выгодный маршрут, скорее всего, стал одним из ключевых центров убытка для компании — судя по тому, как сейчас перевозчик пытается это исправить "донастройкой" тарифной политики»,— полагает он. Андрей Крамаренко замечает, что и потребительские паттерны изменились и короткие поездки стали менее популярны из-за «Ковров».

Айгуль Абдуллина