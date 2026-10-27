Ввод жилья в Воронежской области за девять месяцев снизился на 30,5%

В сентябре этого года в регионе ввели 78,5 тыс. кв. м жилья. Это на 44,5% меньше, чем в сентябре прошлого года, когда показатель составлял около 141,4 тыс. кв. м, и на 28,3% меньше, чем в августе этого года (около 109,5 тыс. кв. м).