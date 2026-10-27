Ввод жилья в Воронежской области за девять месяцев снизился на 30,5%
В Воронежской области за январь — сентябрь 2026 года ввели 886 тыс. кв. м жилья — на 30,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (около 1,3 млн кв. м). Об этом свидетельствуют данные Воронежстата.
В сентябре этого года в регионе ввели 78,5 тыс. кв. м жилья. Это на 44,5% меньше, чем в сентябре прошлого года, когда показатель составлял около 141,4 тыс. кв. м, и на 28,3% меньше, чем в августе этого года (около 109,5 тыс. кв. м).
За январь — сентябрь 2026 года воронежцы возвели 552,6 тыс. кв. м жилья — на 19,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда объем жилищного строительства составлял около 689,9 тыс. кв. м.
В сентябре жители области построили 73 тыс. кв. м жилья — на 1,3% больше, чем годом ранее (около 72,1 тыс. кв. м), но на 0,8% меньше, чем в августе 2026 года (около 73,6 тыс. кв. м).
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области на начало октября выявили 1,8 тыс. земельных участков и территорий, пригодных для жилищного строительства. Их общая площадь составляет 5,3 тыс. га.