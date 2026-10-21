Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

Площадь воронежских земель под жилищное строительство превысила 5 тысяч га

По данным на 1 октября, в Воронежской области выявили 1,8 тыс. земельных участков и территорий, пригодных для жилищного строительства. Их общая площадь составляет 5,3 тыс. га. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Александр Манзюк / Коммерсантъ

Купить фото
По данным на 1 июля, в области было выявлено 1,5 тыс. таких участков, их площадь составляла 4,8 тыс. га.
Большая часть выявленных земель предназначена для индивидуального жилищного строительства (ИЖС): под эти цели подходит 1,5 тыс. участков — 4,7 тыс. га. Еще 67 территорий размером 348,4 га предусмотрено для возведения многоквартирных домов (МКД).
В строительный оборот уже вовлекли 29 участков под МКД и 294 — под ИЖС. Их площадь составляет 156,4 га и 50,3 га соответственно.

В Воронежской области эта работа ведется в рамках федерального проекта Росреестра «Земля для стройки» с 2021 года в целях повышения  капитализации территорий страны. К 2030 году ведомство планирует сформировать земельный банк объемом 500 тыс. га и повысить суммарную кадастровую стоимость территорий страны до 1 квадрлн руб.

Все свободные территории размещены на публичной кадастровой карте, которая доступна на портале «Национальная система пространственных данных». Сервис позволяет подобрать участок под дом или инвестиционный проект, оценить наличие инженерной инфраструктуры и перспективы использования земли. Чтобы получить землю, нужно направить властям соответствующее заявление с пакетом документов.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Липецкая и Белгородская области стали единственными в макрорегионе, где произошел рост объемов ввода жилья по итогам первого полугодия 2026-го. В Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях показатели снизились.
Мария Свиридова