Площадь воронежских земель под жилищное строительство превысила 5 тысяч га

В Воронежской области эта работа ведется в рамках федерального проекта Росреестра «Земля для стройки» с 2021 года в целях повышения капитализации территорий страны. К 2030 году ведомство планирует сформировать земельный банк объемом 500 тыс. га и повысить суммарную кадастровую стоимость территорий страны до 1 квадрлн руб.

Все свободные территории размещены на публичной кадастровой карте, которая доступна на портале «Национальная система пространственных данных». Сервис позволяет подобрать участок под дом или инвестиционный проект, оценить наличие инженерной инфраструктуры и перспективы использования земли. Чтобы получить землю, нужно направить властям соответствующее заявление с пакетом документов.