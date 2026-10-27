Бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» Моисеенко и Мазина оставили под арестом
Апелляционная инстанция МГС 27 октября рассмотрела жалобы защиты бывших заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО ГЭХ Игоря Моисеенко и гендиректора ООО «ГЭХ закупки» Игоря Мазина на решение Замоскворецкого суда столицы, продлившего обоим срок содержания под стражей. Фигурантам инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.
Как сообщал “Ъ”, ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по материалам управления «П» (промышленность) Службы экономической безопасности ФСБ.
По данным следствия, фигуранты вымогали откаты в том числе за заключение новых контрактов и общее покровительство у поставщиков ГЭХ — крупнейшего в России владельца электроэнергетических (генерация электрической и тепловой энергии) активов.