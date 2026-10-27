«Газпром газораспределение Воронеж» увеличило заем на догазификацию до 466 млн
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» увеличило объем финансирования работ по технологическому присоединению в рамках догазификации до 465,97 млн руб. Компания заключила дополнительное соглашение с оператором газификации — ООО «Газпром газификация». Вернуть средства организация должна до 31 декабря 2072 года. Это следует из сообщения компании на сервере раскрытия информации.
Дополнительное соглашение к договору о финансировании от 3 мая 2023 года подписали 26 октября, оно вступило в силу в тот же день.
Заинтересованным в сделке лицом признано ООО «Газпром межрегионгаз», которое контролирует «Газпром газификацию» и косвенно — воронежскую газораспределительную организацию. Доля участия «Газпром межрегионгаза» в капитале последней составляет 74,86%.
Балансовая стоимость активов «Газпром газораспределение Воронеж» на 31 декабря 2025 года составляла 12,5 млрд руб. Сумма финансирования равна 3,73% от стоимости активов.
В июне совет директоров «Газпром газораспределение Воронеж» одобрил получение беспроцентного целевого займа на 114,1 млн руб. от ООО «Газпром газификация». Средства предназначаются для строительства внутрипоселковых газопроводов в рамках региональной программы газификации, а вернуть их планируется до 31 марта 2071 года.