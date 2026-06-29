«Газпром газораспределение Воронеж» займет 114 млн рублей на строительство сетей

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Воронеж» одобрил сделку — получение беспроцентного целевого займа от ООО «Газпром газификация». Это следует из сообщения компании на сервере раскрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение принято 27 июня, кворум составил 100%. Пять членов совета — «за», один — «против», один воздержался. Сумма займа — 114,1 млн руб. Средства предоставляются для финансирования строительства распределительных (внутрипоселковых) газопроводов в рамках региональной программы газификации. Проценты по договору не начисляются. Возврат средств запланирован до 31 марта 2071 года.

Заинтересованность в сделке выразило ООО «Газпром межрегионгаз», которое контролирует как займодавца, так и заемщика.

По данным Rusprofile, ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 1998 года для распределения газообразного топлива по газораспределительным сетям. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Выручка за 2025 год составила 6,79 млрд, чистая прибыль — 437,2 млн руб. Стоимость чистых активов общества, по данным на 30 июня, составляет 8,25 млрд руб. В начале июня генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» назначен Алексей Ларин.

Ранее Верховный суд РФ завершил спор между управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Воронежской области и этой структурой «Газпрома» из-за редкого и прецедентного нарушения в ее закупках. Госкомпания в 2024 году при выборе подрядчиков использовала критерий, открыто снижающий оценку на торгах.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Верховный суд выдл газу».

Анна Швечикова