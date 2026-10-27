Элитное подразделение бундесвера готовится к войне с Россией
Силы специального назначения ФРГ начали приготовления к войне с Россией. Бойцов готовят к тому, что вместо вылазок на несколько дней им придется проводить гораздо больше времени в полевых условиях. Российский президент Владимир Путин неоднократно отрицал намерение нападать на страны альянса.
Статья с выдержками из интервью с командиром Сил специального назначения (KSK) бригадным генералом Андреасом Кюне была опубликована немецким таблоидом Bild утром 27 октября. «Мы сосредоточились на главном противнике, России»,— заявил изданию военный и рассказал, что элитный отряд спецназа проходит подготовку, в рамках которой планируется переход от трехдневных операций к гораздо более продолжительным — когда бойцам придется находиться в тылу достаточно длительный срок.
Речь идет о приспособлении к условиям ведения боя на восточном фланге НАТО на случай войны с Россией. Предполагается, что противник, по словам генерала, будет обладать танками, артиллерией БПЛА и РЭБ, а боевые действия могут вестись в условиях холодов.
По плану, говорит Кюне, отряд KSK должен будет вступить в бой раньше 45-й бронетанковой бригады, которую ФРГ размещает в Литве. Свои возможности, утверждает генерал, KSK уже продемонстрировали в рамках учений в странах Балтии, и Россия их знает.
Такое заявление командира KSK укладывается в логику немецких властей и НАТО, готовящихся к отражению угрозы со стороны России, об отсутствии которой не раз заявляли в Москве. Однако само по себе выступление Кюне — явление беспрецедентное. Силы специального назначения — крайне закрытая структура, руководство которой предпочитает оставаться в тени. На счету элитного отряда десятки тайных операций, информация о которых до общественности доходит крайне редко — в основном если что-то просачивается в СМИ или же в Берлине решают раскрыть засекреченные ранее данные.