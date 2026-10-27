Элитное подразделение бундесвера готовится к войне с Россией

Такое заявление командира KSK укладывается в логику немецких властей и НАТО, готовящихся к отражению угрозы со стороны России, об отсутствии которой не раз заявляли в Москве. Однако само по себе выступление Кюне — явление беспрецедентное. Силы специального назначения — крайне закрытая структура, руководство которой предпочитает оставаться в тени. На счету элитного отряда десятки тайных операций, информация о которых до общественности доходит крайне редко — в основном если что-то просачивается в СМИ или же в Берлине решают раскрыть засекреченные ранее данные.