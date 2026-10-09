Приставы требуют с экс-владельца воронежского маслозавода Салиха Конакова 58 млн
09.10.2026, 15:39
Специализированный отдел судебных приставов по Воронежской области объявил в розыск экс-главу воронежского маслозавода «Эртильский» Салиха Конакова. По данным приставов, должник сменил место жительства и скрывается. Соответствующий запрос имеется в распоряжении «Ъ-Черноземье»: задолженность господина Конакова оценивается 58,03 млн руб.
По данным приставов, последний известный адрес регистрации — Воронежская область, город Эртиль. Принятые меры, «включая выходы по адресу и опрос соседей», результата не принесли. Он находится в розыске по уголовному делу о растрате имущества Мосуралбанка, который до потери лицензии выдал предприятию более 200 млн руб. кредитов.
Салих Конаков известен в Воронежской области как основатель крупного маслозавода «Эртильский», начавшего работу в 2004 году. К 2016 году оборот предприятия превышал 8 млрд руб. В 2017-м из-за непогашения долгов перед АО «Россельхозбанк» маслозавод был признан банкротом. Тогда же Конаков был арестован по уголовному делу о незаконном возмещении 75 млн руб. НДС и получении почти 2 млрд руб. кредита обманом. Позже, признав вину, он был приговорен почти к пяти годам колонии. В 2021-м вышел на свободу.
В сентябре Московский городской суд оставил в силе решение Басманного райсуда о заочном заключении 66-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Салиха Конакова под стражу на два месяца. Расследование ведет Главное следственное управление Следственного комитета России.