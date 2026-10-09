Приставы требуют с экс-владельца воронежского маслозавода Салиха Конакова 58 млн

Салих Конаков известен в Воронежской области как основатель крупного маслозавода «Эртильский», начавшего работу в 2004 году. К 2016 году оборот предприятия превышал 8 млрд руб. В 2017-м из-за непогашения долгов перед АО «Россельхозбанк» маслозавод был признан банкротом. Тогда же Конаков был арестован по уголовному делу о незаконном возмещении 75 млн руб. НДС и получении почти 2 млрд руб. кредита обманом. Позже, признав вину, он был приговорен почти к пяти годам колонии. В 2021-м вышел на свободу.