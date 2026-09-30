The Times: об угрозе теракта на авиабазе в Британии предупредил один из боевиков

Первым о возможной подготовке группой лиц теракта на британской авиабазе Фэрфорд уведомил полицию один из участников готовящегося нападения. Как стало известно The Times, мужчина позвонил в полицию примерно за час до инцидента.

Происшествие произошло в ночь на 27 сентября. Британская полиция задержала у авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир пятерых жителей Лондона 23–25 лет. Мужчины были в балаклавах. К базе они добрались на трех белых минивэнах. В машинах был обнаружен бензин, однако какой-либо взрывчатки или боеприпасов не было. После проверки всех отпустили под залог с обязательством являться в полицию, им ограничили перемещения.

Власти изучают мотивы звонившего, не исключая того, что он запаниковал и решил выдать сообщников. По данным The Times, следствие проверяет версию о том, что пятеро задержанных возле базы мужчин действовали по указаниям иностранного государства, например Ирана. Следствие пытается установить, был ли этот инцидент «разведкой», «репетицией» для проверки уровня защиты базы или «постановкой» с целью направить сигнал британскому правительству. В марте 2026 года Британия разрешила США использовать авиабазу Фэрфорд для ударов по иранским позициям.

Алена Миклашевская