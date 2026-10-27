Принадлежащие банкам компании обеспечили 30% от проданной МФО задолженности

Долги банковских «дочек» оказались дешевле, чем у рыночных МФО: свежие портфели (до полутора лет) дочерних компаний банков за девять месяцев подорожали с 17,7% до 19% от основной суммы задолженности, рыночные — с 19,2% до 22,4%, приводит данные гендиректор Debex Марат Брук. Качество выставляемой рыночными МФО просрочки в среднем выше, чем у банковских МФО, считает коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу «Свой») Татьяна Волегова. «Так, например, это касается, DPD (среднего срока просрочки в днях) — одного из главных параметров в оценке портфеля. Чаще рыночные МФО продают более "молодые" портфели: по отдельным лотам разница может достигать 20–30%,— приводит данные она.— Это один из ключевых факторов, которые определяют значительный спред к цене выставляемых лотов». По словам Марата Брука, доля платящих заемщиков в обеих группах примерно одинакова, но банки держат долг дольше, около 270 дней против 150, и выставляют на торги только после завершения собственного цикла взыскания. «Если "дочки" банков начнут выходить на торги раньше, дисконт к рыночным МФО может сократиться»,— полагает он. По словам основателя Rodin.Capital Алексея Родина, цена зависит от многих факторов: ожидания самих продавцов, качество лотов. «Существенной разницы по качеству клиентов нет, поскольку коммерческие МФО уже давно смогли наладить скоринг с учетом рисков»,— подчеркивает он.