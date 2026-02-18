Валькирия для Валентино

В Риме до конца мая работает выставка наследия Валентино Гаравани, которое примерила к своему творчеству португальская художница Жуана Вашконселуш. Экспозиция стала памятником скончавшемуся в январе маэстро моды.

Эта выставка подбиралась к Риму исподволь. В декабре на Пинчо, смотровой площадке виллы Боргезе, и на площади Миньянелли, в которую перетекает площадь Испании, появились инсталляции Жуаны Вашконселуш — португальской художницы с мировым именем, создающей произведения из самых прозаичных предметов: пряжи, кусочков материи, иногда — кастрюль и утюгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Инсталляция I'll be your Mirror на площади Миньянелли Фото: FVG Services Инсталляция I'll be your Mirror на площади Миньянелли Фото: FVG Services Инсталляция Bouquet Фото: FVG Services Инсталляция Bouquet Фото: FVG Services Инсталляция Solitaire на смотровой площадке виллы Боргезе Фото: FVG Services Инсталляция Solitaire на смотровой площадке виллы Боргезе Фото: FVG Services Инсталляция Drag Race Фото: FVG Services Следующая фотография 1 / 7 Инсталляция I'll be your Mirror на площади Миньянелли Фото: FVG Services Инсталляция I'll be your Mirror на площади Миньянелли Фото: FVG Services Инсталляция Bouquet Фото: FVG Services Инсталляция Bouquet Фото: FVG Services Инсталляция Solitaire на смотровой площадке виллы Боргезе Фото: FVG Services Инсталляция Solitaire на смотровой площадке виллы Боргезе Фото: FVG Services Инсталляция Drag Race Фото: FVG Services

Затем было объявлено о выставке «Валентино Гаравани глазами Жуаны Вашконселуш». Буквально в день открытия пришло известие о кончине маэстро. Экспозиция, уже развернутая в помещении Фонда Валентино, где проходило прощание с гуру высокой моды, в знак траура была закрыта. Но как только выставка вновь стала доступной, ваш корреспондент тут же туда отправилась. Конечно, мне хотелось полюбоваться великолепными платьями и почтить память модельера. Но не скрою: огромное любопытство вызывало и творчество португальской художницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жуана Вашконселуш

Фото: FVG Services Жуана Вашконселуш

Фото: FVG Services

За Вашконселуш я слежу с тех пор, как увидела в московском Музее современного искусства «Гараж» ее «Красное независимое сердце» (2008), выполненное из красных одноразовых вилок и ножей. Потом смотрела на это сердце во Флоренции в Музее Гуччи, а на другие инсталляции художницы — на Венецианской биеннале и в Версале. Ее творчество заставляло взглянуть как на привычный мир, так и на искусство под другим углом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Инсталляции Sacro Cuore и Red Independent Heart Фото: FVG Services Инсталляция Sacro Cuore Фото: FVG Services Инсталляция Red Independent Heart Фото: FVG Services Фрагмент инсталляции Red Independent Heart Фото: FVG Services Инсталляции Witch Mirror и Sacro Cuore Фото: FVG Services Инсталляция Witch Mirror Фото: FVG Services Инсталляция Strangers in the Night Фото: FVG Services Инсталляция Venus Фото: FVG Services Инсталляция Venus Фото: FVG Services Следующая фотография 1 / 9 Инсталляции Sacro Cuore и Red Independent Heart Фото: FVG Services Инсталляция Sacro Cuore Фото: FVG Services Инсталляция Red Independent Heart Фото: FVG Services Фрагмент инсталляции Red Independent Heart Фото: FVG Services Инсталляции Witch Mirror и Sacro Cuore Фото: FVG Services Инсталляция Witch Mirror Фото: FVG Services Инсталляция Strangers in the Night Фото: FVG Services Инсталляция Venus Фото: FVG Services Инсталляция Venus Фото: FVG Services

На этот раз это впечатление многократно усилилось соседством с кутюром Валентино. Работающие в разных ипостасях художники как бы ведут диалог, и он настолько гармоничен, что в итоге экспозиция воспринимается как единый объект искусства. Я бы назвала это интерактивным спектаклем, где много работы выпадает и на долю зрителей, которые становятся соучастниками грандиозной мизансцены, перетекая за ней из одного зала в другой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Инсталляция Valkyrie Venus Фото: FVG Services Инсталляция Valkyrie Venus Фото: FVG Services Инсталляция Valkyrie Venus Фото: FVG Services Инсталляция Valkyrie Venus Фото: FVG Services Следующая фотография 1 / 4 Инсталляция Valkyrie Venus Фото: FVG Services Инсталляция Valkyrie Venus Фото: FVG Services Инсталляция Valkyrie Venus Фото: FVG Services Инсталляция Valkyrie Venus Фото: FVG Services

В экспозиции, распределенной по семи залам, 33 образца высокой моды Валентино разных лет из архива фонда, носящего имя маэстро, и 12 композиций Вашконселуш. Часть из них уже выставлялась, а некоторые являются премьерами, созданными специально для выставки в Риме. Среди них особенно выделяется встречающая посетителей Valchiria Venus. Эта гигантская, протянувшаяся через центр зала композиция длиной почти 15 м, слепленная из кусочков шелка, восточных тканей, связанной крючком пряжи, лент, стальных проводов, LED-лампочек и прочих подручных материалов, представляет собой то ли гигантскую медузу, то ли гриб, чьи щупальца-ножки тянутся к восьми выставленным по периметру зала манекенам, одетым в роскошные вечерние платья. Выступая как самостоятельное произведение искусства, по мере приближения к манекенам Valchiria как бы становится даже не фоном, а частью произведений Валентино, совпадая с платьями по цвету, текстуре материала и даже стилю. Пришло в голову, что такое единение бывает только в большой любви. Как бы в ответ на глаза попалась строчка из буклета выставки со словами португальской художницы: «Сеньор Валентино глубоко верит в красоту, и я разделяю его убеждение».

Valchiria Venus имеет и социальный контекст, являясь плодом работы более 200 пар рук. Среди них — студенты римской Академии костюма и моды и римской Академии изящных искусств. Над ней трудились также пациенты детской клиники Bambino Gesu, клиники Gemelli, а также женщины-заключенные тюрьмы Rebibbia и женщины, находящиеся под защитой центров борьбы с насилием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Accademia Costume & Moda Фото: FVG Services Associazione Differenza Donna APS Фото: FVG Services Ospedale Pediatrico Bambino Gesu Фото: FVG Services Следующая фотография 1 / 3 Accademia Costume & Moda Фото: FVG Services Associazione Differenza Donna APS Фото: FVG Services Ospedale Pediatrico Bambino Gesu Фото: FVG Services

Из уже выставлявшихся ранее работ было чрезвычайно приятно вновь увидеть здесь знаковое для творчества Вашконселуш «Красное независимое сердце», поразившее меня в Москве 16 лет назад. В том же зале находится выполненный специально к нынешней выставке новый вариант сердца, названный Sacro Cuore. На этот раз сердце пульсирует связанными крючком из яркой шерсти фрагментами, в которые вкраплены лампочки, блестки, парча. Ну и, конечно, сердца окружают потрясающие туалеты Валентино. Глаза разбегаются — хочется до деталей разглядеть все и унести увиденное с собой, чтобы осталось навсегда.

«Когда вы видите выставленное в витрине платье,— говорила мне Жуана в 2013 году в интервью журналу "Огонек",— оно сначала поражает вас все целиком, и вы замираете в восторге. А потом уже долго разглядываете детали кроя, швы, рюши и еще больше влюбляетесь в него. Вот и я добиваюсь эффекта первого потрясения, с тем чтобы потом зритель еще долго мог разглядывать детали, удивляться материалам, из которых сделан арт-объект. Для меня чрезвычайно важно первое впечатление от произведения, но не менее важна и его интерпретация, когда зритель начинает размышлять, воображать, а значит — чувствовать себя тоже художником».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Инсталляция Full Stream Ahead Фото: FVG Services Инсталляция Full Stream Ahead Фото: FVG Services Инсталляция Marilyn Фото: FVG Services Инсталляция Marilyn Фото: FVG Services Следующая фотография 1 / 4 Инсталляция Full Stream Ahead Фото: FVG Services Инсталляция Full Stream Ahead Фото: FVG Services Инсталляция Marilyn Фото: FVG Services Инсталляция Marilyn Фото: FVG Services

Отдельного внимания заслуживают бюстье и приталенные пиджаки, раритеты Валентино Гаравани 1983–1986 годов. Они столь идеальны, что высокая мода предстает высоким искусством. То же можно сказать и про находящиеся рядом арт-объекты Вашконселуш. Marlin (2011) — это собранные из кастрюль гигантские туфли на гигантском же каблуке. Full Stream Ahead (2012) — механическая скульптура, представляющая собой собранный из утюгов лотос, чьи лепестки раскрываются и выпускают пар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инсталляция Garden of Eden

Фото: FVG Services Инсталляция Garden of Eden

Фото: FVG Services

Завершает выставку Garden of Eden, где восемь кутюрных платьев Валентино, подсвеченные изнутри на черном фоне пола, потолка и стен, предстают монументальными скульптурами, воплотившими архетип современной женщины в самых разных ее проявлениях. А изгибающийся вокруг них лабиринт фантастических цветов португальской художницы считывается как бесконечность. Лучшего оммажа модельеру трудно себе представить.

Елена Пушкарская