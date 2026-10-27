На ж/д-участке на Среднем Урале полностью восстановили движение после пожара
Движение поездов на железнодорожном участке Решеты — Арамиль полностью восстановлено после схода вагонов и пожара, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
Проезд по второму пути открыли в 13:36. В настоящее время грузовые поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме. Ранее, в 10:30, движение пустили по первому пути. Движение пассажирских поездов на участке не предусмотрено.
Ночью 26 октября в 1:30 на перегоне с путей сошли 20 вагонов грузового поезда. Из-за схода семи цистерн возник пожар. В результате возгорания сошли с рельсов и вагоны встречного грузового состава. Всего с путей сошли 39 вагонов. Огонь удалось локализовать почти спустя половину суток. Пострадавших нет, угрозы экологии не выявлено. Причины аварии устанавливаются.