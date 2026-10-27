Движение поездов на участке Решеты — Арамиль восстановили по одному пути

С 10:30 на южном обходе Екатеринбурга в Свердловской области возобновлено движение поездов по одному пути на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково участка Решеты — Арамиль, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).