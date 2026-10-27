Движение поездов на участке Решеты — Арамиль восстановили по одному пути
С 10:30 на южном обходе Екатеринбурга в Свердловской области возобновлено движение поездов по одному пути на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково участка Решеты — Арамиль, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
Грузовые составы курсируют по временному расписанию в реверсивном режиме. На соседнем пути продолжаются восстановительные работы после пожара. Движение пассажирских поездов на участке не предусмотрено.
Напомним, 26 октября в 1:30 на перегоне с путей сошли 20 вагонов грузового поезда. Из-за схода семи цистерн возник пожар. В результате возгорания сошли с рельсов и вагоны встречного грузового состава. Всего с путей сошли 39 вагонов. Локализовать огонь удалось в 12:44: ликвидацией последствий схода занимались более 300 человек. Среди людей никто не пострадал. Роспотребнадзор не выявил превышений содержания вредных веществ и угрозы экологии. Причины аварии устанавливаются.