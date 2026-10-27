Совет ФТ «Сириус» вновь возглавила Елена Шмелева

Елена Шмелева родилась в 1971 году в Ленинграде, окончила факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета в 1995 году. В 1993–1999 годах работала в НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ, затем возглавляла российский филиал исследовательского института «Медиа Тенор». В 2006–2007 годах была экспертом фонда «Центр стратегических разработок» и руководителем аналитического управления центрального исполнительного комитета «Единой России», в 2007–2011 годах заведовала кафедрой на факультете журналистики СПбГУ.