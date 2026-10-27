Совет ФТ «Сириус» вновь возглавила Елена Шмелева
Елена Шмелева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех», вновь избрана председателем совета федеральной территории «Сириус». Решение принято 26 октября на первом заседании представительного органа второго созыва. Кандидатуру госпожи Шмелевой на голосование вынес президент России Владимир Путин.
«Задача второго созыва — чтобы каждое решение, рожденное в “Сириусе”, работало на всю страну: от правовых режимов для передовых отечественных технологий до стандартов поддержки семьи и развития исполнительских искусств»,— заявила Елена Шмелева.
Выборы в совет федеральной территории прошли 18–20 сентября 2026 года. Из 17 членов органа девять избраны гражданами по трем многомандатным округам, еще троих назначил президент России, троих — председатель правительства, одного — губернатор Краснодарского края. В состав совета также входит глава администрации «Сириуса» по должности.
Елена Шмелева родилась в 1971 году в Ленинграде, окончила факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета в 1995 году. В 1993–1999 годах работала в НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ, затем возглавляла российский филиал исследовательского института «Медиа Тенор». В 2006–2007 годах была экспертом фонда «Центр стратегических разработок» и руководителем аналитического управления центрального исполнительного комитета «Единой России», в 2007–2011 годах заведовала кафедрой на факультете журналистики СПбГУ.
В 2011–2014 годах госпожа Шмелева занимала пост вице-президента благотворительного фонда «Система», а в 2012–2014 годах возглавляла некоммерческое партнерство «Лифт в будущее» и исполняла обязанности декана Высшей школы управления и инноваций МГУ. С 2015 года руководит фондом «Талант и успех», созданным по инициативе Владимира Путина на базе олимпийской инфраструктуры.