Елена Шмелева вновь возглавила совет ФТ «Сириус»

Выборы в совет прошли 18–20 сентября 2026 года. Девять из 17 членов органа избраны гражданами по трем многомандатным округам. Еще три человека назначены президентом России, три — председателем правительства, один — губернатором Краснодарского края. В состав совета по должности также входит глава администрации ФТ.