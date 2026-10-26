Елена Шмелева вновь возглавила совет ФТ «Сириус»
Руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева вновь избрана председателем совета федеральной территории (ФТ) «Сириус». Такое решение принято 26 октября на первом заседании представительного органа второго созыва.
«Задача второго созыва — чтобы каждое решение, рожденное в “Сириусе”, работало на всю страну: от правовых режимов для передовых отечественных технологий до стандартов поддержки семьи и развития исполнительских искусств»,— заявила госпожа Шмелева. Ее кандидатуру представил на голосование членам совета президент России Владимир Путин.
Елена Шмелева родилась в 1971 году в Ленинграде. В 1995 году окончила факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
В 1993–1999 годах работала в НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ, в 1999–2006 годах возглавляла российский филиал исследовательского института «Медиа Тенор». В 2006–2007 годах была экспертом фонда «Центр стратегических разработок» и руководителем аналитического управления центрального исполнительного комитета «Единой России». В 2007–2011 годах заведовала одной из кафедр на факультете журналистики СПбГУ.
В 2011–2014 годах занимала должность вице-президента благотворительного фонда «Система». В 2012–2014 годах также возглавляла некоммерческое партнерство «Лифт в будущее» и исполняла обязанности декана Высшей школы управления и инноваций МГУ.
С 2015 года руководит образовательным фондом «Талант и успех», созданным по инициативе Владимира Путина на базе олимпийской инфраструктуры.
Выборы в совет прошли 18–20 сентября 2026 года. Девять из 17 членов органа избраны гражданами по трем многомандатным округам. Еще три человека назначены президентом России, три — председателем правительства, один — губернатором Краснодарского края. В состав совета по должности также входит глава администрации ФТ.
«Ъ-Сочи» писал, что Дмитрия Плишкина назначили главой администрации ФТ «Сириус» на новый пятилетний срок.