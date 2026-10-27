Тамбов и Кисловодск связал первый прямой поезд
В воскресенье, 25 октября, со станции «Тамбов-1» отправился в рейс первый прямой поезд № 487/488 до Кисловодска. Новый маршрут связал регион с курортами Ставрополья. Об этом сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.
«В поезде есть плацкартные и купейные вагоны, а также специальные места для пассажиров с детьми, маломобильных пассажиров и их сопровождающих»,— рассказали в ведомстве.
На маршруте предусмотрены остановки в Мичуринске, Воронеже, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Армавире, Минеральных Водах, Пятигорске и Ессентуках.
«Прямое сообщение с Кавказскими Минеральными Водами — давний запрос жителей области. И теперь Федеральная пассажирская компания (ФПК) предоставила тамбовчанам возможность добраться до курортов без пересадок, а остановки в Мичуринске и Воронеже делают поезд удобным для пассажиров из разных регионов»,— заявила заместитель министра автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Екатерина Юдина.
Накануне «Ъ-Черноземье» писал, что футболисты московского «Локомотива» ехали в поезде №11 Анапа — Москва, поврежденном при атаке БПЛА на станции Сомово в пригороде Воронежа в ночь на 26 октября. Команда возвращалась из Ростова-на-Дону.