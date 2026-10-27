Тамбов и Кисловодск связал первый прямой поезд

«Прямое сообщение с Кавказскими Минеральными Водами — давний запрос жителей области. И теперь Федеральная пассажирская компания (ФПК) предоставила тамбовчанам возможность добраться до курортов без пересадок, а остановки в Мичуринске и Воронеже делают поезд удобным для пассажиров из разных регионов»,— заявила заместитель министра автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Екатерина Юдина.