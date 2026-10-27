Уголовное дело экс-главы минсельхоза Удмуртии Михаила Юдина направили в суд

Михаил Юдин возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии с февраля 2022-го по май 2025 года. В отставку министр ушел по собственному желанию. С января 2026-го он был врио гендиректора организации по воспроизводству крупного рогатого скота «Удмуртплем».