Уголовное дело экс-главы минсельхоза Удмуртии Михаила Юдина направили в суд
Его обвиняют в незаконной субсидии на 41 млн руб. и хранении наркотиков
Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-министра сельского хозяйства и продовольствия республики Михаила Юдина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном хранении наркотиков (ст. 286, ст. 228 УК), сообщает пресс-служба надзорного органа.
Следствие считает, что обвиняемый, будучи министром, в октябре—декабре 2024 года неправомерно предоставил одной из организаций субсидию в размере 41 млн руб. на возмещение части затрат по инвестпроекту в агропромышленном комплексе.
Михаила Юдина задержали 14 апреля. Его остановили на трассе в Завьяловском районе за рулем автомобиля Belgee, внутри которого полицейские обнаружили марихуану. Также у него дома провели обыск: всего было изъято свыше 10 г запрещенных веществ.
Уголовное дело рассмотрит Первомайский райсуд Ижевска. По статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Михаил Юдин возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии с февраля 2022-го по май 2025 года. В отставку министр ушел по собственному желанию. С января 2026-го он был врио гендиректора организации по воспроизводству крупного рогатого скота «Удмуртплем».