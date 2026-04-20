На экс-министра сельского хозяйства Удмуртии Юдина завели дело о наркотиках

На бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаила Юдина завели уголовное дело о хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК, до трех лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Его задержали 14 апреля. Михаила Юдина остановили на трассе в Завьяловском районе за рулем автомобиля Belgee, внутри которого обнаружили марихуану. Также у него дома провели обыск: всего было изъято свыше 10 г запрещенных веществ.

Также на него было оформлено два административных протокола — за хранение наркотиков без цели сбыта (ст. 6.8 КоАП) и отказ от медосвидетельствования (ст. 6.9 КоАП). Бывший министр свою вину признал.

По этим административным делам Михаилу Юдину было совокупно назначено пять суток ареста. Кроме того, экс-министра обязали пройти лечение от наркомании.

Напомним, Михаил Юдин вогзглавлял региональный минсельхоз с февраля 2022-го по май 2025 года. В отставку министр ушел по собственному желанию. С января 2026-го он является врио гендиректора организации по воспроизводству крупного рогатого скота «Удмуртплем».