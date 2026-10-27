Туроператоры не получали обращений от россиян из-за смерча в Анталье
Находящиеся в Анталье россияне не обращались к туроператорам из-за смерча. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Мы направили дополнительные запросы туроператорам и страховым компаниям для уточнения ситуации, в том числе возможного наличия пострадавших среди российских туристов»,— уточнил глава пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
В туроператоре «Интурист» сказали, что не получали обращений от туристов или информации о разрушениях в отелях. Никаких обращений также не фиксирует Tez Tour.
Сегодня ночью в турецкой Анталье смерч разрушил строительную площадку. Там упал кран, также получили повреждения два жилых блок-контейнера. Погибли четыре строителя. Метеорологи объявили штормовое предупреждение для нескольких регионов Турции.