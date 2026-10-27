В Анталье из-за смерча погибли четыре человека
В турецкой Анталье смерч разрушил строительную площадку. Погибли четыре человека, сообщает TRT Haber.
ЧП случилось в спальном микрорайоне Февзи Чакмак. На стройплощадке упал кран, также были разрушены два жилых блок-контейнера.
Губернатор Антальи Хулуси Шахин заявил, что смерч «опустошил всю строительную площадку». ТАСС пишет, что два строителя погибли на месте, еще двое умерли по дороге в больницу.
На месте инцидента продолжаются поисковые работы. Метеорологи объявили на 27 октября штормовое предупреждение для нескольких регионов Турции, в том числе Антальи.
«Мы столкнулись с очень необычным природным явлением. Сообщений о торнадо в других частях города не поступало... Сегодня на заседании провинциального координационного совета наш региональный метеоролог выступил с докладом и сказал, что мы должны быть готовы к экстремальным явлениям»,— уточнил господин Шахин.