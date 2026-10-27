В Анталье из-за смерча погибли четыре человека

«Мы столкнулись с очень необычным природным явлением. Сообщений о торнадо в других частях города не поступало... Сегодня на заседании провинциального координационного совета наш региональный метеоролог выступил с докладом и сказал, что мы должны быть готовы к экстремальным явлениям»,— уточнил господин Шахин.