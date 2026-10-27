Минобороны России сообщило об ударе по мосту «Южный» в Киеве
Российские вооруженные силы ночью нанесли очередной удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Также были поражены мост «Южный» в Киеве и сухогруз в Одесской области, сообщило Минобороны России.
Согласно пресс-релизу ведомства, удары нанесены оружием наземного базирования и беспилотниками. Были поражены:
в Киеве — промышленное предприятие и мастерская, где собирали беспилотники, а также цех ООО «Оаклайн», осуществляющий производство дронов FP-1 и FP-2, и автожелезнодорожный мост «Южный»;
в Харьковской области — разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный Логистический Центр», где хранили грузы двойного назначения и БПЛА;
на море — сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области грузы, предназначенные для ВСУ.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. 7 октября ведомство отчиталось об ударе по мосту от берега Днепра до Хортицы. 9 октября Минобороны сообщило об ударе по мосту через Оскол в Харьковской области. 25 октября был поражен вантовый мост в районе Запорожья.