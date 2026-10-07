Минобороны России отчиталось об ударе по мосту от берега Днепра до Хортицы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Остановка движения лишает украинские подразделения одного из маршрутов переброски военных грузов и сил через Хортицу. В апреле 2023 года по мосту Преображенского фиксировалось движение грузовиков, лафетов орудий и транспорта с боеприпасами; в обратном направлении следовали бензовозы.

Поэтому повреждение затрагивает не только пассажирское сообщение: через этот маршрут перемещались техника, боеприпасы, топливо и личный состав.