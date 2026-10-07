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Минобороны России отчиталось об ударе по мосту от берега Днепра до Хортицы

Вооруженные силы России нанесли авиаудар по мосту, соединяющему левый берег Днепра и остров Хортица на территории города Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, мост использовался вооруженными силами Украины для переброски военных грузов и личного состава подразделений. В Минобороны добавили, что после удара по мосту движение по нему было приостановлено.

Корректировку авиаударов вели операторы бригады беспилотных систем «Варяг». Минобороны опубликовало ролик, показывающий момент удара.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Остановка движения лишает украинские подразделения одного из маршрутов переброски военных грузов и сил через Хортицу. В апреле 2023 года по мосту Преображенского фиксировалось движение грузовиков, лафетов орудий и транспорта с боеприпасами; в обратном направлении следовали бензовозы.

Поэтому повреждение затрагивает не только пассажирское сообщение: через этот маршрут перемещались техника, боеприпасы, топливо и личный состав.

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