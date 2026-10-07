Минобороны России отчиталось об ударе по мосту от берега Днепра до Хортицы
Вооруженные силы России нанесли авиаудар по мосту, соединяющему левый берег Днепра и остров Хортица на территории города Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, мост использовался вооруженными силами Украины для переброски военных грузов и личного состава подразделений. В Минобороны добавили, что после удара по мосту движение по нему было приостановлено.
Корректировку авиаударов вели операторы бригады беспилотных систем «Варяг». Минобороны опубликовало ролик, показывающий момент удара.
Остановка движения лишает украинские подразделения одного из маршрутов переброски военных грузов и сил через Хортицу. В апреле 2023 года по мосту Преображенского фиксировалось движение грузовиков, лафетов орудий и транспорта с боеприпасами; в обратном направлении следовали бензовозы.
Поэтому повреждение затрагивает не только пассажирское сообщение: через этот маршрут перемещались техника, боеприпасы, топливо и личный состав.