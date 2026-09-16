Bloomberg: больницы в Германии готовят к потенциальной масштабной войне

Берлин разрабатывает меры по подготовке системы здравоохранения к возможному военному конфликту. Больницы готовят к возможному приему большого числа пациентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство приводит в пример больницу в Ульме. Под зданием функционирует подземный медицинский комплекс, возведенный в 1979 году для лечения раненых солдат в условиях ядерной атаки. Объект рассчитан на размещение 2 тыс. пациентов на 90 суток. После длительного периода простоя объект могут модернизировать и вернуть в эксплуатацию, указывает Bloomberg.

По расчетам бундесвера, при крупномасштабном конфликте ежедневно в стационары могут поступать до тысячи раненых военнослужащих. Пять профильных военных госпиталей способны быстро исчерпать свои мощности, что потребует привлечения гражданских клиник. Среди ключевых проблем выделяют дефицит коек, необходимость усиления логистических цепочек поставок лекарств и слабую координацию между военным и гражданским секторами медицины. По оценке экспертов, опыт лечения боевых травм имеют лишь несколько сотен специалистов в стране.

В конце 2025 года министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что уже в 2029 году может начаться война между НАТО и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях назвал «началом настоящей войны» обвинения ФРГ и других стран Европы в адрес Москвы из-за инцидента с дронами в Лейпциге.