«Сталевары» завершили домашнюю серию четырьмя проигрышами

Первый период закончился со счетом 0:0. «Второй и третий периоды превратились в настоящую снайперскую дуэль спецбригад»,— говорится в сообщении. Восемь из девяти шайб в игре были забиты при игре в большинстве. Ижевская команда пыталась перевести матч в овертайм, но «надежная игра гостей» не позволила этого сделать.