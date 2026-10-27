«Сталевары» завершили домашнюю серию четырьмя проигрышами
Команда осталась на 29-м месте в рейтинге ВХЛ
Хоккейный клуб «Ижсталь» закончил домашнюю серию игр в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) четырьмя проигрышами. Матч 26 октября — против ханты-мансийской «Югры» — завершился со счетом 4:5. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.
Первый период закончился со счетом 0:0. «Второй и третий периоды превратились в настоящую снайперскую дуэль спецбригад»,— говорится в сообщении. Восемь из девяти шайб в игре были забиты при игре в большинстве. Ижевская команда пыталась перевести матч в овертайм, но «надежная игра гостей» не позволила этого сделать.
«Есть еще у нас потенциал во многих аспектах. Ближайшее время все это придет, и, я думаю, мы начнем радовать болельщиков победами»,— отметил после игры главный тренер «сталеваров» Рамиль Сайфуллин. По итогам игры команда осталась на 29-й строчке таблицы ВХЛ, в активе «Ижстали» 10 очков.
В первом матче домашней серии ижевская команда столкнулась с «Омскими крыльями». Во втором команда уступила «Зауралью», а после этого — «Рубину». Следующая игра «сталеваров», уже в рамках выездной серии, пройдет 1 ноября с воронежским «Бураном»