«Ижсталь» после проигрыша «Зауралью» опустилась на 29-е место в таблице ВХЛ
Встреча завершилась со счетом 2:4
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Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл курганскому «Зауралью» во втором матче домашней серии и опустился на предпоследнее место в таблице Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла 22 октября. Итоговый счет — 2:4, сообщает пресс-служба ижевской команды.
Первые две шайбы противник забил еще в первом периоде. Во второй двадцатиминутке «сталевары» сравняли счет, использовав численное преимущество, когда у «Зауралья» был удален один из игроков. «В заключительном игровом отрезке долгое время счет оставался без изменений»,— говорится в сообщении. Оппоненты забили еще две шайбы за 3,5 и 2 минуты до конца матча.
По данным таблицы ВХЛ, «Ижсталь» занимает 29-е место в рейтинге, в активе команды 10 очков.
До этого «Ижсталь» проиграла «Омским крыльям», оставшись на 26-й строчке рейтинга. Следующая игра, последний матч домашней серии, состоится 24 октября с тюменским «Рубином».