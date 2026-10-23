«Ижсталь» после проигрыша «Зауралью» опустилась на 29-е место в таблице ВХЛ

Первые две шайбы противник забил еще в первом периоде. Во второй двадцатиминутке «сталевары» сравняли счет, использовав численное преимущество, когда у «Зауралья» был удален один из игроков. «В заключительном игровом отрезке долгое время счет оставался без изменений»,— говорится в сообщении. Оппоненты забили еще две шайбы за 3,5 и 2 минуты до конца матча.