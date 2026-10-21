«Ижсталь» всухую проиграла «Омским крыльям» в первом матче домашней серии
Команда остается на 26-м месте турнирной таблицы
Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил «Омским крыльям» в первом матче домашней серии в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает пресс-служба команды. Встреча прошла 20 октября. Итоговый счет — 0:3.
Первую шайбу противник забилна 12-й минуте игры во время отложенного штрафа ижевской команде. Еще две шайбы «Омские крылья» забили во втором периоде. «В заключительном игровом отрезке сталевары восемь минут провели в меньшинстве, что не позволило распечатать ворота гостей»,— говорится в сообщении.
По данным таблицы ВХЛ, «Ижсталь» сохранила 26-е место в рейтинге, в активе команды 10 очков.
До этого «Ижсталь» обыграла «Динамо-Алтай» и поднялась с 30-й строчки рейтинга на 26-ю. Следующая встреча состоится 22 октября с курганским «Зауральем».