«Ижсталь» всухую проиграла «Омским крыльям» в первом матче домашней серии

Первую шайбу противник забилна 12-й минуте игры во время отложенного штрафа ижевской команде. Еще две шайбы «Омские крылья» забили во втором периоде. «В заключительном игровом отрезке сталевары восемь минут провели в меньшинстве, что не позволило распечатать ворота гостей»,— говорится в сообщении.