«Ижсталь» уступила «Рубину» в домашнем матче ВХЛ
«Сталевары» сохранили 29-е место в рейтинге регулярного чемпионата
Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил «Рубину» из Тюмени в домашнем матче в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла на ледовом катке «Олимпиец» в Ижевске вечером 24 октября и завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».
По итогам матча «Ижсталь» осталась на предпоследнем, 29-м месте рейтинга ВХЛ. «Идет темная полоса, не можем ее преодолеть. Видим выход, но буксуем»,— прокомментировал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин. Из последних пяти матчей четыре завершились для «сталеваров» поражениями.
Ранее «Ижсталь» уступила «Зауралью» со счетом 2:4. Заключительный матч очередной домашней серии ижевские хоккеисты проведут 26 октября против «Югры».