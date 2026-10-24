«Ижсталь» уступила «Рубину» в домашнем матче ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил «Рубину» из Тюмени в домашнем матче в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла на ледовом катке «Олимпиец» в Ижевске вечером 24 октября и завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».