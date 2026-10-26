Волгоград занял 51-е место в рейтинге городов по балансу работы и жизни
Волгоград занял 51-е место в рейтинге региональных столиц по балансу работы и жизни за прошлый год, который составили «Ведомости». По совокупности показателей город попал в категорию «путешествуй». Лидерами списка стали Ханты-Мансийск, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород.
По данным издания, медианная зарплата в Волгограде составляет 65 тыс. руб. против 88 тыс. в среднем по региональным центрам. После уплаты НДФЛ и аренды однокомнатной квартиры у среднестатистического волгоградца остается 2,18 прожиточного минимума, тогда как в среднем по стране — 2,47 ПМ, а в Ханты-Мансийске — 3,94 ПМ.
По привлекательности жизни город набрал 20 из 100 баллов. В Волгограде насчитали 6,08 тыс. мест для досуга.
Соседние региональные центры в рейтинге «Ведомостей» оказались ниже Волгограда. Саратов занял 53-е место по привлекательности работы и 28-е по привлекательности жизни, попав в категорию «путешествуй». Астрахань вошла в число аутсайдеров по остатку средств после вычета налогов и аренды жилья.