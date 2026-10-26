Волгоград занял 51-е место в рейтинге городов по балансу работы и жизни

По данным издания, медианная зарплата в Волгограде составляет 65 тыс. руб. против 88 тыс. в среднем по региональным центрам. После уплаты НДФЛ и аренды однокомнатной квартиры у среднестатистического волгоградца остается 2,18 прожиточного минимума, тогда как в среднем по стране — 2,47 ПМ, а в Ханты-Мансийске — 3,94 ПМ.