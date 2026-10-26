Астрахань вошла в число аутсайдеров рейтинга городов по балансу работы и жизни
Астрахань оказалась в нижней части рейтинга региональных столиц по балансу работы и жизни за прошлый год, который составили «Ведомости». Город вошел в число аутсайдеров по ключевому критерию — остатку средств после вычета налогов и аренды жилья. Лидерами списка стали Ханты-Мансийск, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород.
По данным издания, медианная зарплата в Астрахани — 54 тыс. руб. против 88 тыс. в среднем по региональным центрам. После уплаты НДФЛ и аренды однокомнатной квартиры у среднестатистического астраханца остается лишь 1,39 прожиточного минимума, тогда как в среднем по стране — 2,47 ПМ, а в Ханты-Мансийске — 3,94 ПМ. То есть работа в городе обеспечивает базовое выживание, но не формирует финансовую подушку.
Досуговую инфраструктуру Астрахани оценили в 18 баллов из 100. В городе 3,05 тыс. таких объектов, что меньше, чем, например, в Казани (9,63 тыс.), а качество и доступность отдыха не дотягивают до полноценного баланса.