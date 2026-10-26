Астрахань вошла в число аутсайдеров рейтинга городов по балансу работы и жизни

По данным издания, медианная зарплата в Астрахани — 54 тыс. руб. против 88 тыс. в среднем по региональным центрам. После уплаты НДФЛ и аренды однокомнатной квартиры у среднестатистического астраханца остается лишь 1,39 прожиточного минимума, тогда как в среднем по стране — 2,47 ПМ, а в Ханты-Мансийске — 3,94 ПМ. То есть работа в городе обеспечивает базовое выживание, но не формирует финансовую подушку.