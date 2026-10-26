«Ведомости» определили Саратов в число городов, где стоит побывать, но не жить
Саратов занял 53-е место по привлекательности работы и 28-е место в стране по привлекательности жизни в рейтинге столиц регионов РФ, который составили «Ведомости». По совокупности показателей город попал в категорию «путешествуй».
Саратов рекомендуют посетить в качестве туриста, но не советуют в нем жить. Всего авторы выделили четыре статуса: «живи и работай», «вахтуй», «путешествуй» и «мечтай».
При оценке учитывали медианные зарплаты, чистый медианный заработок, то есть зарплату за вычетом аренды однокомнатной квартиры и НДФЛ, поделенную на прожиточный минимум, а также количество и качество мест для досуга. По данным аналитиков, медианная зарплата в Саратове составляет 64 тыс. руб. при среднем по России показателе 88 тыс. руб. Чистая медианная зарплата оценивается в 2,1 прожиточного минимума, в среднем по стране — 2,4. При этом в городе насчитали около 5 тыс. мест для досуга.