Тамбовский производитель муки возьмет у ВТБ кредит на 250 млн

По данным Rusprofile, АО «Деметра» основано в декабре 1997 года и зарегистрировано в Тамбове. Компания работает в сфере производства продукции мукомольной и крупяной промышленности. Уставный капитал — 18,7 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года им было минимущества Тамбовской области. По итогам 2025 года выручка компании составила 2,2 млрд руб., увеличившись на 11%. Чистая прибыль, напротив, упала на 69% — до 14 млн руб. Генеральным директором с сентября 2025 года является Сергей Попов.