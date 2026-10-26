Тамбовский производитель муки возьмет у ВТБ кредит на 250 млн
Совет директоров тамбовского АО «Деметра» (один из крупнейших переработчиков зерна и производителей муки в РФ) одобрил привлечение средств в банке ВТБ на сумму 250 млн руб. Решение принято сегодня, следует из сервера раскрытия информации.
Кредитная линия с лимитом выдачи предоставлена на год. Целью привлечения средств указано финансирование текущей деятельности. Срок действия договоров залога превышает срок кредитного соглашения на три года (либо действует до полного исполнения обязательств).
В рамках договоренностей одобрена сделка по передаче в залог движимого и недвижимого имущества рыночной стоимостью 249,4 млн руб., а также оборудования — 1,3 млн руб. По всем вопросам члены совета директоров проголосовали единогласно.
По данным Rusprofile, АО «Деметра» основано в декабре 1997 года и зарегистрировано в Тамбове. Компания работает в сфере производства продукции мукомольной и крупяной промышленности. Уставный капитал — 18,7 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года им было минимущества Тамбовской области. По итогам 2025 года выручка компании составила 2,2 млрд руб., увеличившись на 11%. Чистая прибыль, напротив, упала на 69% — до 14 млн руб. Генеральным директором с сентября 2025 года является Сергей Попов.
Подготовительные мероприятия «Деметра» проводила в сентябре: в залог ВТБ перейдет недвижимое имущество залоговой стоимостью 124,7 млн руб. (без НДС).