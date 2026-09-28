Тамбовский мукомольный завод «Деметра» может взять у ВТБ кредит на 300 млн

Совет директоров тамбовского АО «Деметра» (один из крупнейших переработчиков зерна и производителей муки в РФ) согласовал предоставление в залог ВТБ принадлежащей компании недвижимости залоговой стоимостью 124,7 млн руб. Обеспечение планируется предоставить по кредитной линии с лимитом выдачи 300 млн руб., следует из данных сервера раскрытия информации.

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Кредитные средства предполагается направить на финансирование текущей деятельности компании. Договор будет действовать на три года дольше, чем кредитное соглашение, либо до полного исполнения обязательств.

По данным Rusprofile, АО «Деметра» основано в декабре 1997 года и зарегистрировано в Тамбове. Компания работает в сфере производства продукции мукомольной и крупяной промышленности. Уставный капитал — 18,7 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года им было минимущества Тамбовской области. По итогам 2025 года выручка компании составила 2,2 млрд руб., увеличившись на 11%. Чистая прибыль, напротив, упала на 69% — до 14 млн руб. Генеральным директором с сентября 2025 года является Сергей Попов.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал об изменениях в составе совета директоров «Деметры». В него вошли три новых участника — ставший гендиректором в 2025-м Сергей Попов, а также учредитель торгового дома зернотрейдера Игорь Капустин и Алена Ильина.

Егор Якимов