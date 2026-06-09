Малый бизнес не пустят за порог

В Госдуму внесен законопроект о продлении срока действия порога доходов, выше которого у части малого бизнеса возникает обязанность платить НДС. Нынешний лимит в 20 млн руб. в год будет применяться еще два года, в 2027 и 2028 годах. С 2029-го снижение порога может быть продолжено. Предполагается, что послабление коснется 360 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — объем выпадающих из-за него доходов бюджета оценивается в общей сложности в 250 млрд руб. в 2027–2029 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Идея временной заморозки порога доходов, при превышении которого у пользователей упрощенной системы налогообложения (УСН) возникает обязанность платить НДС, оперативно оформлена в законопроект. 9 июня он внесен в Госдуму сенатором Владимиром Якушевым и группой депутатов-единороссов.

Владимир Путин поручил правительству совместно с депутатами проработать поправки для сохранения порога доходов на текущем уровне в 20 млн руб. в год на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 5 июня. Для борьбы с дроблением на 2025 год был введен лимит в 60 млн руб. год, а с 2026 года он снижен до 20 млн руб.— при превышении этой суммы у предпринимателей возникает обязанность платить НДС (полную ставку 22% с вычетами или льготную 5–7% без вычетов). С 2027 года порог должен снизиться до 15 млн руб., а с 2028 года — до 10 млн руб. в год. Такое поэтапное снижение рассматривалось как компромисс — изначально власти рассчитывали понизить лимит в 60 млн руб. сразу до 10 млн руб. с этого года.

Согласно внесенному законопроекту, порог в 20 млн руб. будет действовать до 2029 года. Тогда снижение продолжится: сначала — до 15 млн руб., а с 2030 года — до 10 млн руб.

Как отмечается в пояснительной записке, отсрочка будет способствовать «формированию более предсказуемой деловой среды с учетом максимально возможной в текущей экономической и геополитической ситуации определенности и стабильности налоговых условий в среднесрочной перспективе». Бюджет, как следует из финансового-экономического обоснования к законопроекту, недополучит в 2027 году 51 млрд руб. доходов, а в 2028–2029 годах — по 100 млрд руб.

Как сообщил 9 июня глава Минфина Антон Силуанов, в Белом доме инициативу парламентариев поддерживают — «решение прорабатывалось совместно с правительством и представителями бизнес-сообщества». В результате, по его оценкам, от уплаты НДС в 2027–2028 годах будет освобождено более 360 тыс. субъектов МСП.

Внесение же законопроекта в Госдуму именно парламентариями, видимо, обусловлено стремлением ускорить принятие изменений.

Поясним, инициативы, подготовленные сенаторами и депутатами, в отличие от правительственных законопроектов, не проходят процедуры общественного обсуждения, а также рассмотрения на комиссии по законопроектной деятельности и на заседании правительства перед внесением в Госдуму. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что законопроект должен быть рассмотрен до конца весенней сессии (завершается 26 июля).

На фоне роста налоговой нагрузки отсрочить дальнейшее снижение порога ранее предлагало бизнес-сообщество. Так, глава «Опоры России» Александр Калинин заявлял, что малый бизнес с тревогой смотрел в будущее, поскольку для некоторых предприятий УСН платить НДС непосильно. Впрочем, по его мнению, и в дальнейшем стоит сохранить порог в 20 млн руб. Соглашался с необходимостью отсрочки и глава РСПП Александр Шохин, поясняя, что это позволит оценить, как малый бизнес адаптируется к налоговым изменениям. В результате, полагает он, бизнес «не будет готовиться к следующему этапу дробления», и одновременно с этим и ФНС «отработает все механизмы противодействия дроблению на уровне 20 млн руб.».

Евгения Крючкова