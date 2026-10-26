ЦБ изменил правила контроля банков за операциями клиентов с наличными деньгами

Теперь для клиентов-юрлиц и ИП контроль придется осуществлять независимо от суммы операций с наличными, тогда как в прежней версии контроль начинался с сумм от 30 млн руб. в течение месяца. При этом для контроля операций физлиц остался один критерий: сумма операций должна начинаться от 5 млн руб. разово или за месяц. В старом варианте рекомендаций контроль за происхождением средств банк обязан был производить также при большом количестве операций с наличными — например, если клиент совершал не менее десяти операций на сумму не менее 100 тыс. руб. в течение 30 дней каждая с последующим выводом значительной части этих средств за рубеж.