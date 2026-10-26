ЦБ изменил правила контроля банков за операциями клиентов с наличными деньгами
Банк России спустя всего пять месяцев обновил методические рекомендации, которым банки должны следовать при установлении источников происхождения наличных средств клиентов. Для физлиц основным критерием для установления контроля стал объем внесенных наличных (не менее 5 млн руб. в месяц). Для юрлиц и ИП порог объема операций убран, то есть любую операцию юрлиц с наличными регулятор рассматривает как потенциально сомнительную.
26 октября Банк России опубликовал новые методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Предыдущий вариант рекомендаций, который был опубликован в мае этого года, престал действовать. Различия между документами достаточно заметные.
Теперь для клиентов-юрлиц и ИП контроль придется осуществлять независимо от суммы операций с наличными, тогда как в прежней версии контроль начинался с сумм от 30 млн руб. в течение месяца. При этом для контроля операций физлиц остался один критерий: сумма операций должна начинаться от 5 млн руб. разово или за месяц. В старом варианте рекомендаций контроль за происхождением средств банк обязан был производить также при большом количестве операций с наличными — например, если клиент совершал не менее десяти операций на сумму не менее 100 тыс. руб. в течение 30 дней каждая с последующим выводом значительной части этих средств за рубеж.
Впрочем, поблажки в отношении частных лиц можно назвать символическими. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков указывает, что в новых рекомендациях под проверку попадут покупка инвестиционных драгметаллов и монет из них, обработанных природных алмазов за наличные, купля-продажа наличной иностранной валюты. «Схемы вывода наличных из теневого оборота мигрировали в эти каналы»,— поясняет он.