В Госдуме задумались, как отвадить молодежь от сомнительного контента
Отвадить молодежь от сомнительного контента можно при помощи достойной позитивной альтернативы, которую стоит маркировать «знаком качества». К такому выводу на круглом столе комитета Госдумы по защите семьи пришли депутаты, эксперты, а также представители Роскомнадзора и Росмолодежи. Пока же ситуация с кумирами подрастающего поколения остается «ужасающей», и нагляднее всего, по мнению участников круглого стола, это демонстрирует отечественная хип-хоп-сцена.
Проекты этических кодексов блогеров, призванные решить проблему с неоднозначным контентом «снизу», пока не работают, заявил, открывая мероприятие, президент Союза блогеров Денис Нырков. Поэтому при оценке контента и самих сетевых селебрити следует использовать «характеристики, которые можно посчитать», объяснил эксперт: «Мы хотим оценивать, как контент влияет на семью и ребенка в долгосрочной перспективе».
Например, после выхода фильма «Мастер и Маргарита» продажи романа Булгакова выросли в два раза, а после выхода «Левиафана» число поездок в Мурманскую область увеличилось на 40 тыс. в год, продолжил господин Нырков. По его словам, самые эффективные и позитивные проекты можно отмечать «знаком качества», который поможет заказчикам контента, в том числе государству, определять достойных контрагентов. Часть работы по оценке выполнит искусственный интеллект.
Пока же ситуация с контентом для подростков остается «ужасающей», посетовал гендиректор PR-агентства «НЕпросто» Юрий Нестеренко. Для наглядности он обратился к десятке самых популярных исполнителей на одном из музыкальных сервисов.
Больше всего эксперта возмутил рэп-исполнитель Кишлак (Максим Фисенко), несколько строк из произведений которого господин Нестеренко продекламировал: «Я выбрал путь говна, и с головою в нем тону, во мне столько токсинов, так давай еще, no-limit».