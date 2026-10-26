В Госдуме задумались, как отвадить молодежь от сомнительного контента

Например, после выхода фильма «Мастер и Маргарита» продажи романа Булгакова выросли в два раза, а после выхода «Левиафана» число поездок в Мурманскую область увеличилось на 40 тыс. в год, продолжил господин Нырков. По его словам, самые эффективные и позитивные проекты можно отмечать «знаком качества», который поможет заказчикам контента, в том числе государству, определять достойных контрагентов. Часть работы по оценке выполнит искусственный интеллект.